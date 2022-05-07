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В Приднестровье опять сообщают о взрывах

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В Приднестровье опять сообщают о взрывах

Приднестровье

Новина українською

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья сообщило о взрывах у границы с Украиной.

Приднестровские СМИ утром 7 мая сообщили, что ночью в селе Воронково Рыбницкого района были слышны взрывы. Населённый пункт находится рядом с украинской границей. Информацию подтвердили и "МВД Приднестровья".

"Над воинской частью в Воронковом летали по меньшей мере два дрона, раздались четыре взрыва. На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерно в 21:40, предположительно с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Через час атаку повторили. Глубина воронок составляет около 1 метра, диаметр — около 25 сантиметров", — сообщили в "министерстве".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Newsmaker

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