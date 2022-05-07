ПВО сбила над Одессой беспилотник. Россияне ударили по региону крылатыми ракетами

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Одессой вражеский БПЛА "Форпост". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!", - написал Братчук в своем телеграмм-канале.

Тактический БПЛА "Форпост" – это лицензированная копия израильского Searcher MkII, собираемая на россии с 2010 года. Беспилотник способен проводить в воздухе до 18 часов на высоте до 6 тысяч метров. Основной задачей "Форпоста" является ведение воздушной разведки, наведение на цель и корректировка огня.

Заметим, что после информации об уничтожении беспилотника оперативное командование "Південь" сообщило, что по Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Информации о последствиях удара нет.