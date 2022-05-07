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ПВО сбила над Одессой беспилотник. Россияне ударили по региону крылатыми ракетами

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Оккупанты досаждают обстрелами

ПВО сбила над Одессой беспилотник. Россияне ударили по региону крылатыми ракетами

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Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Одессой вражеский БПЛА "Форпост". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!", - написал Братчук в своем телеграмм-канале.

Тактический БПЛА "Форпост" – это лицензированная копия израильского Searcher MkII, собираемая на россии с 2010 года. Беспилотник способен проводить в воздухе до 18 часов на высоте до 6 тысяч метров. Основной задачей "Форпоста" является ведение воздушной разведки, наведение на цель и корректировка огня.

Заметим, что после информации об уничтожении беспилотника оперативное командование "Південь" сообщило, что по Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Информации о последствиях удара нет.

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В статье: война с Россией
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