ПВО сбила над Одессой беспилотник. Россияне ударили по региону крылатыми ракетами
Оккупанты досаждают обстрелами
Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Одессой вражеский БПЛА "Форпост". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!", - написал Братчук в своем телеграмм-канале.
Тактический БПЛА "Форпост" – это лицензированная копия израильского Searcher MkII, собираемая на россии с 2010 года. Беспилотник способен проводить в воздухе до 18 часов на высоте до 6 тысяч метров. Основной задачей "Форпоста" является ведение воздушной разведки, наведение на цель и корректировка огня.
Заметим, что после информации об уничтожении беспилотника оперативное командование "Південь" сообщило, что по Одесской области нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Информации о последствиях удара нет.
Популярное сейчас
- Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
- Боеприпасы и оборудование. Байден объявил о дополнительной помощи Украине
- ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая
- Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО