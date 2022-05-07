По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым
Тревожно
Небо над Одесою 7-го травня. Фото - Суспільне Одеса
В субботу, 7 мая, около 14 часов российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Очевидцы сообщают о взрывах, над городом взвивается черный дым.
Информации о последствиях обстрелов пока нет.
Заметим, что и в первой половине дня над Одессой был сбит российский беспилотник Форпост. К тому же, как сообщило оперативное командование Юг, россияне нанесли удар по области четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.
Добавим, что в районе 14 часов в субботу сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей территории Украины.
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