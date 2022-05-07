По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым

В субботу, 7 мая, около 14 часов российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Очевидцы сообщают о взрывах, над городом взвивается черный дым.

Информации о последствиях обстрелов пока нет.

Заметим, что и в первой половине дня над Одессой был сбит российский беспилотник Форпост. К тому же, как сообщило оперативное командование Юг, россияне нанесли удар по области четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Добавим, что в районе 14 часов в субботу сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей территории Украины.