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По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым

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(1 голосов)

Тревожно

По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым

Небо над Одесою 7-го травня. Фото - Суспільне Одеса

Новина українською

В субботу, 7 мая, около 14 часов российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. Очевидцы сообщают о взрывах, над городом взвивается черный дым.

Информации о последствиях обстрелов пока нет.

Заметим, что и в первой половине дня над Одессой был сбит российский беспилотник Форпост. К тому же, как сообщило оперативное командование Юг, россияне нанесли удар по области четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Добавим, что в районе 14 часов в субботу сигнал воздушной тревоги раздался почти по всей территории Украины.

По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
07.05.2022 в 15:23
Интересно мы когда ни будь прочитаем статью под названием уничтожен аэродром в Севастополе , или уничтожен флот в Севастополе ?
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SportStats (Одесса)
07.05.2022 в 15:50
Хочу прочитать новость что всю известную гопкомпанию накрыли ударом Украинские военные.
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