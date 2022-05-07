Филипов: Если в Латвии ты поддерживаешь россию, могут забрать гражданство

Нападающий "Риги" Александр Филиппов рассказал о том, как в Латвии воспринимают вторжение россии в Украину:

"Люди здесь действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что если ты поддерживаешь Россию, то у тебя могут забрать гражданство.

Сегодня очень сложно думается о футболе, всегда утром у нас тренировки. Пока уезжаешь, обсуждаешь все новости. Спрашиваем, как у кого дела в Одессе, Николаеве, Чернигове. За все города спрашиваем и переживаем. Когда это произошло, я не мог поверить. На днях мне предстояла приехать семья, но, к сожалению, она войну встретила в Чернигове. Это невероятный страх за семью, родных, близких, что они там. Последней каплей стало то, что в дом буквально от нашего 500 метров попала ракета.

Слава Богу, что они смогли выбраться и находятся со мной в безопасности.

Когда смотришь все фотографии, этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься, ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. А сложнее людям, потерявшим родных, жилье", – сказал Филиппов.