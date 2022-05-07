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Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на код +7

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На санкции российским операторам уже все равно

Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на код +7

Getty Images

Новина українською

Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", которые действуют на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов "+7".

Главарь "ДНР" Пенис Душилин ранее заявил, что абоненты оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется. Новый номер каждого абонента будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Номера "Феникс" получат российский код +7949.

В то же время главарь "ЛНР" Леонид Писечник заявил, что "республике" выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959. По его словам, использоваться при этом будет существующий номер мобильного оператора "Лугаком".

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В статье: Донецк Луганск война с Россией
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