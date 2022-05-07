Масштабный ракетный удар россиян: кроме Одессы взрывы зафиксированы еще в трех областях

В субботу, 7 мая днем ​​россияне нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Сначала стало известно о нескольких взрывах в Одессе . В частности, в сети уже появилось видео пролета ракеты над головами жителей города, после чего раздается взрыв.

Над городом в нескольких местах поднимаются клубы густого черного дыма.

Также СМИ сообщают о взрывах в Николаеве и Хмельницкой области. Районная военная администрация Вознесенского района Николаевской области сообщает о четырех взрывах.

Кроме того, председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий сообщил об авиаударе по территории Миропольской и Хотинской общин. Россияне атаковали ракетами класса "воздух – земля". Известно, что в результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.