Масштабный ракетный удар россиян: кроме Одессы взрывы зафиксированы еще в трех областях
Россия продолжает терроризировать украинцев
фото - Суспільне Одеса
В субботу, 7 мая днем россияне нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Сначала стало известно о
Над городом в нескольких местах поднимаются клубы густого черного дыма.
Также СМИ сообщают о взрывах в Николаеве и Хмельницкой области. Районная военная администрация Вознесенского района Николаевской области сообщает о четырех взрывах.
Кроме того, председатель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий сообщил об авиаударе по территории Миропольской и Хотинской общин. Россияне атаковали ракетами класса "воздух – земля". Известно, что в результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.
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