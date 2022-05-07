ВСУ уничтожили российского подполковника, который якобы лично вел разведчиков на задание

Российские СМИ сообщают, что около Харькова еще 2 мая был убит подполковник Фезул Бичикаев, который был заместителем командира одного из полков армии РФ.

По версией одного из российских военных экспертов, Бичикаев лично повел группу разведчиков на задание и был смертельно ранен в результате столкновения с отрядом украинских военных.

Сообщается, что 36-летний Бичикаев за выдающиеся заслуги на службе досрочно получал офицерские звания. Несколько раз выполнял задания в Сирии. Оккупант будет похоронен во Владикавказе 8 мая.

Примечательно, что именно 2 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что на Изюмском направлении было уничтожено около 30 российских офицеров в результате ударов по штабам российской армии.