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ВСУ уничтожили российского подполковника, который якобы лично вел разведчиков на задание

Общие новости
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Еще один оккупант навсегда уехал домой

ВСУ уничтожили российского подполковника, который якобы лично вел разведчиков на задание

Новина українською

Российские СМИ сообщают, что около Харькова еще 2 мая был убит подполковник Фезул Бичикаев, который был заместителем командира одного из полков армии РФ.

По версией одного из российских военных экспертов, Бичикаев лично повел группу разведчиков на задание и был смертельно ранен в результате столкновения с отрядом украинских военных.

Сообщается, что 36-летний Бичикаев за выдающиеся заслуги на службе досрочно получал офицерские звания. Несколько раз выполнял задания в Сирии. Оккупант будет похоронен во Владикавказе 8 мая.

Примечательно, что именно 2 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что на Изюмском направлении было уничтожено около 30 российских офицеров в результате ударов по штабам российской армии.

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В статье: война с Россией
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