ГБР разоблачило преступников, которые выводили из Украины деньги российского бизнеса
Злоумышленников ждет суд
Фото: Служба безпеки України
Государственное бюро расследований разоблачило ОПГ, незаконно выводившую из Украины деньги российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.
"ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.
До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через конвертационный центр.
Злоумышленники через коррупционные связи в регистрационных и других органах власти изготовляли паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные фамилии. На эти фальшивые документы они регистрировали коммерческие структуры для ведения своей незаконной деятельности.
Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы они обналичили более 110 млн гривен", - сообщает ГБР.
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