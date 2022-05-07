Шевченко передал Украине лекарств на 400 тысяч евро
В клинику "Охматдит"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-нападающий киевского "Динамо" и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко предоставил Украине большое количество медикаментов.
По информации Николая Василькова, экс-коуч национальной команды передал помощь на сумму около 400 000 евро. Лекарства будут направлены в клинику "Охматдит" и поступят до 10 мая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук Николая Василькова
Популярное сейчас
- Челси объявил, кто станет следующим владельцем клуба
- Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников
- Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
- Россияне перегруппировывают войска в Приднестровье - Генштаб ВСУ
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти