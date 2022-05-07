  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко передал Украине лекарств на 400 тысяч евро
В тренде

Шевченко передал Украине лекарств на 400 тысяч евро

Общие новости
(1 голосов)

В клинику "Охматдит"

Шевченко передал Украине лекарств на 400 тысяч евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо" и бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко предоставил Украине большое количество медикаментов.

По информации Николая Василькова, экс-коуч национальной команды передал помощь на сумму около 400 000 евро. Лекарства будут направлены в клинику "Охматдит" и поступят до 10 мая.

Читайте такжеНикакого президентства в Пескаре. В итальянских СМИ появилась причина приезда Шевченко в Абруццо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде