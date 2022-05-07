Красиво горит. ВИДЕО, как под Изюмом была уничтожена артиллерийская точка россиян

Битва под Изюмом – одна из самых горячих точек фронта прямо сейчас. Это подтвердили украинские военные, которые сожгли не одну единицу техники в селе Каменка.

Объединенная группировка войск "Слобода" в видео демонстрирует уничтожение артиллерии российских оккупантов. На ролике видно, что кроме самого оружия также произошла детонация боеприпасов с характерным большим столбом дыма и огня после взрыва.

Волонтер Роман Доник отмечает, что попадание в цель произошло из оружия, которое Украине предоставили западные партнеры.