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Красиво горит. ВИДЕО, как под Изюмом была уничтожена артиллерийская точка россиян

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Чем больше таких попаданий, тем лучше

Красиво горит. ВИДЕО, как под Изюмом была уничтожена артиллерийская точка россиян

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Битва под Изюмом – одна из самых горячих точек фронта прямо сейчас. Это подтвердили украинские военные, которые сожгли не одну единицу техники в селе Каменка.

Объединенная группировка войск "Слобода" в видео демонстрирует уничтожение артиллерии российских оккупантов. На ролике видно, что кроме самого оружия также произошла детонация боеприпасов с характерным большим столбом дыма и огня после взрыва.

Волонтер Роман Доник отмечает, что попадание в цель произошло из оружия, которое Украине предоставили западные партнеры.

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В статье: война с Россией
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