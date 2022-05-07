Красиво горит. ВИДЕО, как под Изюмом была уничтожена артиллерийская точка россиян
Чем больше таких попаданий, тем лучше
Фото з відкритих джерел
Битва под Изюмом – одна из самых горячих точек фронта прямо сейчас. Это подтвердили украинские военные, которые сожгли не одну единицу техники в селе Каменка.
Объединенная группировка войск "Слобода" в видео демонстрирует уничтожение артиллерии российских оккупантов. На ролике видно, что кроме самого оружия также произошла детонация боеприпасов с характерным большим столбом дыма и огня после взрыва.
Волонтер Роман Доник отмечает, что попадание в цель произошло из оружия, которое Украине предоставили западные партнеры.
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