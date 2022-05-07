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Оккупанты хотят вернуть Херсонской области герб времен российской империи

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Для "максимальной интеграции" в состав россии

Оккупанты хотят вернуть Херсонской области герб времен российской империи

Суспільне Херсон

Новина українською

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных военных преступлениях россиян на временно оккупированной Херсонской области.

Для "максимальной интеграции" в состав россии, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства.

Кроме того, на захваченных землях захватчики пытаются ввести расчеты в рублях, а также возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.

Несогласных с "ускоренной интеграцией" жителей Херсона россияне пытают в подвалах.

В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные россии составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.

К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов.

В настоящее время 500 человек находятся в пыточных, обустроенных рашистами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов.

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В статье: война с Россией
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