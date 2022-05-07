Оккупанты хотят вернуть Херсонской области герб времен российской империи
Для "максимальной интеграции" в состав россии
Суспільне Херсон
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об очередных военных преступлениях россиян на временно оккупированной Херсонской области.
Для "максимальной интеграции" в состав россии, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства.
Кроме того, на захваченных землях захватчики пытаются ввести расчеты в рублях, а также возобновить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.
Несогласных с "ускоренной интеграцией" жителей Херсона россияне пытают в подвалах.
В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные "администрации" или военные россии составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО.
К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов.
В настоящее время 500 человек находятся в пыточных, обустроенных рашистами в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов.
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