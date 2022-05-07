Азов опровергли информацию о том, что вышли к российским военным с белым флагом
Проходит эвакуация гражданских
Азов
Полк "Азов" продолжает героически противостоять российским оккупантам. Украинские бойцы опровергли информацию из СМИ о сдаче.
"Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами.
Так и в этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже четвертый раз", - говорится в официальном сообщении "Азов".
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Источник:АЗОВ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2022 в 17:46
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