Азов опровергли информацию о том, что вышли к российским военным с белым флагом

Полк "Азов" продолжает героически противостоять российским оккупантам. Украинские бойцы опровергли информацию из СМИ о сдаче.

"Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами.

Так и в этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже четвертый раз", - говорится в официальном сообщении "Азов".