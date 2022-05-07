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россияне нанесли шесть ракетных ударов по Одессе

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Пожар ликвидирован, пострадавших пока нет

россияне нанесли шесть ракетных ударов по Одессе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 7 мая, российские войска нанесли удар 6 ракет с помощью стратегической авиации.

- 4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изувечены многоэтажные дома рядом.

- На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов.

- Привлечены более 60 спасателей. Пострадавших пока нет. Информация уточняется.

- Еще две ракеты вновь нанесли поражение по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и поводу управления полетами Одесского аэропорта.

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В статье: война с Россией
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