россияне нанесли шесть ракетных ударов по Одессе
Пожар ликвидирован, пострадавших пока нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 мая, российские войска нанесли удар 6 ракет с помощью стратегической авиации.
- 4 ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками изувечены многоэтажные дома рядом.
- На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов.
- Привлечены более 60 спасателей. Пострадавших пока нет. Информация уточняется.
- Еще две ракеты вновь нанесли поражение по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и поводу управления полетами Одесского аэропорта.
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