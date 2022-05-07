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Больные фантазии. Вицеспикер рф заявил, что россия не остановится, пока не достигнет границ Польши

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Больные фантазии. Вицеспикер рф заявил, что россия не остановится, пока не достигнет границ Польши

Новина українською

Вицеспикер госдумы рф Петр Толстой рассказал об очередных больных фантазии политического руководства россии.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил Толстой.

За словами политика, обязательным условием окончания войны будет так называемая "денацификация и демилитаризация" Украины, поскольку тогда больше не будет возможности превратить ее в антироссию.

Напомним, ранее бывший президент России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявили, что якобы "Польша планирует захватить западную территорию Украины".

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В статье: война с Россией
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Источник:
The Times

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Комментарии (1)
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aleks68
07.05.2022 в 18:19
не надорвитесь убогие .....
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