Вицеспикер госдумы рф Петр Толстой рассказал об очередных больных фантазии политического руководства россии.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил Толстой.

За словами политика, обязательным условием окончания войны будет так называемая "денацификация и демилитаризация" Украины, поскольку тогда больше не будет возможности превратить ее в антироссию.

Напомним, ранее бывший президент России Дмитрий Медведев и пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявили, что якобы "Польша планирует захватить западную территорию Украины".