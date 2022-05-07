Генсек НАТО: Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости
В то же время Столтенберг отмечает, что россияне страдают от плохого руководства
Фото: nato.int
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели ожидает более жесткое наступление россиян.
"Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим скитаниям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов.
Нынешнее российское наступление на Донбассе пока не набирает обороты, потому что украинские войска энергично обороняются. Мы видим резкий контраст между русскими и украинскими войсками: украинские войска храбрые и знают, за что воюют.
Российские войска страдают от плохого руководства и низкого боевого духа не знают, за что воюют", – сказал Столтенберг.
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