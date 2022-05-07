Генштаб: В результате наступления ВСУ враг потерял контроль над населенным пунктом под Харьковом
В Запорожской области обнаружено более 100 раненых российских десантников
Українська Армія - це вже страшилка для росіян та білорусів
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах, по состоянию на 73-е сутки российского вторжения.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
На Северском направлении определенные подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.
На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. Усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет подразделений резерва. Совершал обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.
В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.
Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел.
В Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.
Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.
В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил.
При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.
Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.
Оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.
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