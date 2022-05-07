Генштаб ВСУ: На Южнобужском направлении враг ведет оборону и наносит ракетные удары

Генштаб ВСУ сделал очередной свод ситуации на Южном и Северном направлениях - по состоянию на 18:00 7 мая.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры нашего Государства.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.