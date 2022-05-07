Одна часть гуманитарной операции завершена. Из Азовстали эвакуировали всех детей, женщин и пожилых людей

Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что одна из частей гуманитарной операции в Мариуполе завершена. А именно – эвакуировано из "Азовстали" всех детей, женщин и пожилых людей.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала чиновница.

В заводских укрытиях еще остаются защитники Украины, а также их раненые собратья. Также российские оккупанты не дают возможности с почестями проститься с погибшими.