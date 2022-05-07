Кулеба: Мы работаем, чтобы никто не обольщался краденым украинским зерном

Россияне продолжают воровать зерно с временно оккупированных территорий Украины и пытаются продать его на международных рынках.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал данную ситуацию и рассказал, как Украина блокирует эту незаконную продажу украинских ресурсов.

"Нам эта проблема известна, мы с ней боремся и даже имеем определенные успехи. Например, один из кораблей, который вез, по нашему мнению краденое зерно и направлялся в Египет, мы сделали таким образом, чтобы в Египте его не приняли. После этого он был вынужден прибегать к маневрам и пытаться попасть в порты других стран. Мы за ним следим.

Единственная страна, в которой Украина не может остановить пришвартовку такого судна – это Сирия. Ведь режим Башара Асада – ближайший союзник россии. Но со всеми другими странами мы работаем, чтобы никто не обольщался краденым украинским зерном", – заявил Кулеба.