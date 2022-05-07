Подоляк: Чтобы освободить Херсонщину будет убито столько россиян, сколько надо будет

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не позволит российским оккупантам создать так называемую "Херсонскую народную республику".

"Не будет ни одной "ХРН", не будет. Она будет освобождена в полном объеме и максимально жестко, если это потребуется с точки зрения количества, скажем так, жертв военных рф.

То есть будет убито столько российских военнослужащих, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине навсегда забыли слово "российская оккупация". Вот это будет точно", – отметил Подоляк.