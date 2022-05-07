  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подоляк: Чтобы освободить Херсонщину будет убито столько россиян, сколько надо будет
В тренде

Подоляк: Чтобы освободить Херсонщину будет убито столько россиян, сколько надо будет

Общие новости
(2 голосов)

Советник ОП уверен, что никакой "ХНР" не будет

Подоляк: Чтобы освободить Херсонщину будет убито столько россиян, сколько надо будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не позволит российским оккупантам создать так называемую "Херсонскую народную республику".

"Не будет ни одной "ХРН", не будет. Она будет освобождена в полном объеме и максимально жестко, если это потребуется с точки зрения количества, скажем так, жертв военных рф.

То есть будет убито столько российских военнослужащих, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине навсегда забыли слово "российская оккупация". Вот это будет точно", – отметил Подоляк.

Также советник ОП добавил, что для Украины и всего мира юридически любое решение россии о создании так называемых народных республик на территории суверенного государства - это уголовное правонарушение, все причастные к созданию псевдореспублик будут юридически отвечать за свои действия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Радіо НВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде