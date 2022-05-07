В результате российского обстрела был поврежден девятиэтажный дом в Николаеве
ДСНС устранили пожар
ДСНС України
Вечером 7 мая российские оккупанты обстреляли Корабельный район г. Николаева.
В результате удара россиян были повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.
Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.
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Источник:ДСНС
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2022 в 21:15
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