В результате российского обстрела был поврежден девятиэтажный дом в Николаеве

Вечером 7 мая российские оккупанты обстреляли Корабельный район г. Николаева.

В результате удара россиян были повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажного жилого дома и загорелась кровля библиотеки, расположенной на первом этаже этого же здания.

Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.