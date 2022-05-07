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СБУ объявила о подозрении в госизмене двум чиновникам из Харьковской области

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Обоим грозит от 15 лет до пожизненного заключения

СБУ объявила о подозрении в госизмене двум чиновникам из Харьковской области

Фото: телеграм-канал Олега Синегубова

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что СБУ объявило о подозрении в госизмене двух представителей органов местного самоуправления. Им грозит заключение сроком от 15 лет до пожизненного.

Глава Старого Салтова Эдуард Коновалов добровольно перешел на сторону агрессора во время оккупации и убеждал местных жителей не оказывать сопротивление. Также он предоставил им жилье.

Секретарша Ольховатского сельсовета Надежда Антонова сотрудничала с руководителем российских военных с позывным "Витязь" и выдавала информацию о местных ветеранах АТО/ООС, правоохранителях и охотниках. Также она заставляла жителей носить белые повязки.

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В статье: СБУ война с Россией
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