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Подоляк: рф срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ

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У россиян "все идет по плану"

Подоляк: рф срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские власти опрокидывают войска из Сирии в Украину.

"россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине.

Все же идет "по плану", да? Что же, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", - написал в своем твиттере Михаил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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