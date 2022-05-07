Подоляк: рф срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ
У россиян "все идет по плану"
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские власти опрокидывают войска из Сирии в Украину.
"россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине.
Все же идет "по плану", да? Что же, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", - написал в своем твиттере Михаил Подоляк.
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Источник:Twitter Михайло Подоляк
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