Подоляк: рф срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские власти опрокидывают войска из Сирии в Украину.

"россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы ИГИЛ, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине.

Все же идет "по плану", да? Что же, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", - написал в своем твиттере Михаил Подоляк.