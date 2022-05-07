Украина ввела ограничения на экспорт гречихи, риса и овса

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Украина приняла меры по предотвращению дефицита некоторых видов круп, риса и зерна.

"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт", - сказал Высоцкий. Ограничения будут касаться риса, гречихи и овса.