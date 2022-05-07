Украина ввела ограничения на экспорт гречихи, риса и овса
Чтобы избежать дефицита
фото з відкритих джерел
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Украина приняла меры по предотвращению дефицита некоторых видов круп, риса и зерна.
"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт", - сказал Высоцкий. Ограничения будут касаться риса, гречихи и овса.
Будут действовать ограничения до конца военного положения.
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Источник:МЕТА
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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
07.05.2022 в 22:09
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