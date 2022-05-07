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Украина ввела ограничения на экспорт гречихи, риса и овса

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(1 голосов)

Чтобы избежать дефицита

Украина ввела ограничения на экспорт гречихи, риса и овса

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что Украина приняла меры по предотвращению дефицита некоторых видов круп, риса и зерна.

"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт", - сказал Высоцкий. Ограничения будут касаться риса, гречихи и овса.

Будут действовать ограничения до конца военного положения.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
07.05.2022 в 22:09
Про пшеницю не чули?
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