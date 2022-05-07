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Резников назвал главную ошибку россии в войне против Украины

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Мстят за то, что их не "встретили с цветами"

Резников назвал главную ошибку россии в войне против Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение о главной ошибке росси в войне против Украины.

"Они начали уничтожать русскоязычные города Украины, мстя за то, что русскоязычные жители этих городов не встретили их с цветами" - заявил Резников.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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