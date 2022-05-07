Резников назвал главную ошибку россии в войне против Украины
Мстят за то, что их не "встретили с цветами"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение о главной ошибке росси в войне против Украины.
"Они начали уничтожать русскоязычные города Украины, мстя за то, что русскоязычные жители этих городов не встретили их с цветами" - заявил Резников.
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