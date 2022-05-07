Сергей Волына: Надеюсь, что высшие силы найдут решение для нашего спасения
Ситуация в Мариуполе до сих пор сложная
Фото - фейсбук
Сергей Волына, командир десантников, ныне защищающих Мариуполь и Украину на заводе "Азовсталь", поделился эмоциями и впечатлениями от ужасов войны:
"Просто мои мысли:
- что я чувствую?
Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используются в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!
- что меня удивляет?
Цинизм!!! Человеческому цинизму нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?
- на что я надеюсь?
Удивительно!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится...
Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время идет, а время – это наши жизни!
МОРСКАЯ ПЕХОТА - ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!
СЛАВА УКРАИНЕ!
P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских, используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации людей.
Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения.
Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных", - написал Волына.
Добавим, что ранее стало известно о том, что из "Азовстали" были эвакуированы все дети, женщины и пожилые люди.
Популярное сейчас
- Масштабный ракетный удар россиян: кроме Одессы взрывы зафиксированы еще в трех областях
- По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым
- В Берлине 8-9 мая запретили символику Украины. Посол Мельник назвал это катастрофой
- россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО