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Сергей Волына: Надеюсь, что высшие силы найдут решение для нашего спасения

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(4 голосов)

Ситуация в Мариуполе до сих пор сложная

Сергей Волына: Надеюсь, что высшие силы найдут решение для нашего спасения

Фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Волына, командир десантников, ныне защищающих Мариуполь и Украину на заводе "Азовсталь", поделился эмоциями и впечатлениями от ужасов войны:

"Просто мои мысли:

  • что я чувствую?

Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используются в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!

  • что меня удивляет?

Цинизм!!! Человеческому цинизму нет предела!!! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны?

  • на что я надеюсь?

Удивительно!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится...

Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время идет, а время – это наши жизни!

МОРСКАЯ ПЕХОТА - ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!

СЛАВА УКРАИНЕ!

P.S. Белые флаги, для эвакуации гражданских, используются уже в четвертый раз, во время каждой эвакуации людей.

Цена последней эвакуации – трое убитых и шестеро раненых военных. Мариупольский гарнизон сделал все возможное для спасения мирного населения.

Просим всех приложить максимум усилий по эвакуации военных", - написал Волына.

Добавим, что ранее стало известно о том, что из "Азовстали" были эвакуированы все дети, женщины и пожилые люди.

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В статье: война с Россией
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