В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 19 танков и отбили 9 атак
А также сбили семь воздушных целей
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Украинские военные продолжают мужественно и героически сдерживать наступление российского агрессора.
В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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