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В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 19 танков и отбили 9 атак

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А также сбили семь воздушных целей

В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 19 танков и отбили 9 атак

фото - фейсбук

Новина українською

Украинские военные продолжают мужественно и героически сдерживать наступление российского агрессора.

В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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