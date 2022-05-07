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Восточная группировка Украины уничтожила за сутки больше сотни россиян

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А также 31 единицу техники

Восточная группировка Украины уничтожила за сутки больше сотни россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.

Так за сутки, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 7 атак. Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 107
  • танков – 8
  • БТР – 1
  • БМП – 11
  • МТЛБ – 4
  • АТТ – 5
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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