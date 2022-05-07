Восточная группировка Украины уничтожила за сутки больше сотни россиян
А также 31 единицу техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов.
Так за сутки, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 7 атак. Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 107
- танков – 8
- БТР – 1
- БМП – 11
- МТЛБ – 4
- АТТ – 5
- БПЛА – 2
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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