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Зеленский: Прицельные удары по музеям – это не каждый террорист додумается. Это варварство

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Для россиян – ничего святого

Зеленский: Прицельные удары по музеям – это не каждый террорист додумается. Это варварство

ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 72-е сутки полномасштабной войны против россии. Глава государства в очередной раз напомнил общественности, что россияне – это нация варваров и террористов:

"Русская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия. Прошлой ночью РФ потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Прицельные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Это варварство".

И продолжение:

"Действия российских оккупантов должны напомнить каждому государству и каждому народу, что зло имеет свойство возвращаться – когда люди не уважают права других людей, презирают Закон и разрушают культуру. Именно поэтому мы все сейчас должны защищаться".

Важная тема нескольких последних дней – эвакуация людей из Мариуполя. Определенные успехи в этом направлении есть:

"Из "Азовстали" удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Это очень сложно, но важно.

Команда готовит завтра продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов".

Также президент уделил внимание теме дефицита горючего. Заверил, что государство делает все для того, чтобы выполнить свои социальные обязательства. Также в обращении – о награждении защитников и защитниц Украины.

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В статье: война с Россией
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