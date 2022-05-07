Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал скандальное заявление главы МИД россии лаврова в адрес евреев. Благодаря высказываниям лаврова Израиль отказался от нейтралитета в войне и вернулся на сторону Украины.

"Он красавчик, я считаю. Благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос", — сказал Резников.

Напомним, 2 мая министр иностранных дел России лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и заявил, что Гитлер также имел еврейские корни.