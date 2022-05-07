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Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос

Общие новости
(1 голосов)

Израиль перешел на сторону Украины

Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос

Офіс Президента України

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал скандальное заявление главы МИД россии лаврова в адрес евреев. Благодаря высказываниям лаврова Израиль отказался от нейтралитета в войне и вернулся на сторону Украины.

"Он красавчик, я считаю. Благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос", — сказал Резников.

Напомним, 2 мая министр иностранных дел России лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и заявил, что Гитлер также имел еврейские корни.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
07.05.2022 в 23:24
Рєзніков краще мовчав би, до того часу, поки ізраїльська зброя не буде отримана.
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