Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос
Израиль перешел на сторону Украины
Офіс Президента України
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал скандальное заявление главы МИД россии лаврова в адрес евреев. Благодаря высказываниям лаврова Израиль отказался от нейтралитета в войне и вернулся на сторону Украины.
"Он красавчик, я считаю. Благодаря ему можно сказать, что поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос", — сказал Резников.
Напомним, 2 мая министр иностранных дел России лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и заявил, что Гитлер также имел еврейские корни.
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Источник:ТСН
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Лекарь (село Дарница)
07.05.2022 в 23:24
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