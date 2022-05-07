Россияне распространяют информацию о том, что ВСУ хотят ударить ракетами по скоплению людей на западе Украины
Это значит, что именно россияне могут совершить такую провокацию
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Российские пропагандисты разгоняют информацию о том, что Украина вроде как готовится завтра, восьмого мая, ударить ракетами "Точка-У" по скоплениям людей на западе Украины.
"8 мая киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан. Подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", - пишут пропагандисты со ссылкой на минобороны РФ.
Украинские власти предупреждают о том, что таким образом россияне могут готовить провокации, которые затем будут пытаться "перевести" на ответственность Украины.
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