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Россияне распространяют информацию о том, что ВСУ хотят ударить ракетами по скоплению людей на западе Украины

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Это значит, что именно россияне могут совершить такую провокацию

Россияне распространяют информацию о том, что ВСУ хотят ударить ракетами по скоплению людей на западе Украины

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UA-Футбол
Новина українською

Российские пропагандисты разгоняют информацию о том, что Украина вроде как готовится завтра, восьмого мая, ударить ракетами "Точка-У" по скоплениям людей на западе Украины.

"8 мая киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан. Подразделения ВСУ нанесут удары ОТР "Точка-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске", - пишут пропагандисты со ссылкой на минобороны РФ.

Украинские власти предупреждают о том, что таким образом россияне могут готовить провокации, которые затем будут пытаться "перевести" на ответственность Украины.

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В статье: война с Россией
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