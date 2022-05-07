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Арестович: По острову Змеиный нанесли удар, утопили там "Сарну", но "Макаров" не утопили

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Советник ОП попросил не разгонять слухи до официального подтверждения

Арестович: По острову Змеиный нанесли удар, утопили там "Сарну", но "Макаров" не утопили

ОП

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию о том, что украинские войска подвели российский фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море.

В свою очередь Арестович сообщил, что ВСУ потопили катер для перевозки техники – "Сарну".

"По острову Змеиный нанесли наши удар, утопили там эту "Сарну" - катер, предназначенный для перевозки техники. А ни один "Макаров" не утопили, конечно. Это было какое-то недоразумение. Информацию об этом могли забросить сами россияне для того, чтобы дискредитировать нашу и западную печать.

Поэтому сейчас радостным сообщением, еще раз предупреждаю украинских зрителей, и не только украинских, ко всем сообщениям, что мы кого-то победили в очередной раз, стоит очень аккуратно относиться и не "разгонять", пока не подтвердили официально", - рассказал Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Источник:
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