В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары
Есть прямая угроза жизни жителей
По всей Херсонщине горят леса, что угрожает жизни местных жителей, однако российские оккупанты запрещают тушить пожары.
В частности, пожары происходят возле сел Геройское и Ивановка. Об этом сообщил председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко.
"Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонщине, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?
Я прошу максимального распространения этого поста, возможно, он попадет к журналистам, которые поднимут эту катастрофу выше нашего правительства! Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым угрожает смерть от огня или дыма!", - написал Мусиенко.
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