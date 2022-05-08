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В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары

Общие новости
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Есть прямая угроза жизни жителей

В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары

Новина українською

По всей Херсонщине горят леса, что угрожает жизни местных жителей, однако российские оккупанты запрещают тушить пожары.

В частности, пожары происходят возле сел Геройское и Ивановка. Об этом сообщил председатель Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко.

"Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонщине, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка! Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?

Я прошу максимального распространения этого поста, возможно, он попадет к журналистам, которые поднимут эту катастрофу выше нашего правительства! Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым угрожает смерть от огня или дыма!", - написал Мусиенко.

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В статье: война с Россией
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