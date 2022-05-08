Шанс для Лунина, осечка Ливерпуля, позор МЮ. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 7 мая

"Реал" досрочно выиграл Чемпионат Испании и вышел в финал Лиги Чемпионов. Теперь Карло Анчелотти может себе позволить дать передышку ведущим игрокам. К примеру, голкиперу Тибо Куртуа. А это шанс для Андрея Лунина наконец-то дебютировать в составе "Реала" в Ла Лиге. Итальянец прямо заявил, что украинский вратарь выйдет в основе в воскресной игре. Соперник будет то, что нужно – "Атлетико", который все еще ведет борьбу за пьедестал. Игра начнется 22:00.

В Англии играют 36 тур. В центральном матче субботы встречались "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". В начале второго тайма Сон вывел шпоры вперед, но Луис Диаз выровнял положение. Вот только вырвать победу команде Клоппа не удалось – ничья 1:1. Ливерпуль вышел на первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, но уже сегодня "Манчестер Сити" может оторваться на три очка. Если обыграет "Ньюкасл", конечно. "Тоттенгэм" отстает от идущего четвертым "Арсенала" всего на один балл.

На самом деле и к игре с "Брайтоном" манкунианцы, мягко говоря, не были фаворитами в борьбе за четвертое место. Но этот матч превзошел все ожидания. МЮ проиграл 0:4. Героем стал Леандро Троссар, изрядно разыгравшийся к концу сезона. Он забил сам и дважды ассистировал партнерам. МЮ осталось сыграть только один матч, а его отставание от "Арсенала" составляет пять очков. Между тем "Челси" не выиграл третий матч подряд. "Вулверхэмптон" забил спасательный второй мяч на 90+7-м (Коади), ничья 2:2 в итоге.

Каталонцы встречались с "Бетисом", ведущим борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Ансу Фати открыл счет на 76-й минуте, но уже через три оборота секундной стрелки Марк Бартра восстановил равновесие. Казалось, все идет к ничьей, но на 90+4 Альба с паса Алвеса принес каталонцам три очка. "Барселона" оторвалась от "Севильи" на пять очков, а от "Атлетико" на восемь, правда, у команды Хави на игру больше.

О наших за границей

Роман Яремчук вышел на замену на 73-й минуте в матче "Бенфики" против "Порту". Его команда пропустила единственный в игре мяч на 90+4 и официально вручила конкуренту чемпионство. Артем Фаворов своим голом спас "Академию Пушкаша" от поражения в игре с "Дебреценом". Команда украинца идет на втором месте в чемпионате Венгрии. Роман Зозуля вышел на замену на исходе второго тайма и не спас "Фуэнлабраду" от поражения в игре с дублем "Реала Сосьедад" - 1:2. Команда украинского форварда упустила шансы на спасение и вылетела в третий дивизион.