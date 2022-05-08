Шанс для Лунина, осечка Ливерпуля, позор МЮ. Главные новости за 7 мая
А также характер Барселоны и вылет Зозули
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 7 мая
Анчелотти анонсировал выход Лунина в дерби
"Реал" досрочно выиграл Чемпионат Испании и вышел в финал Лиги Чемпионов. Теперь Карло Анчелотти может себе позволить дать передышку ведущим игрокам. К примеру, голкиперу Тибо Куртуа. А это шанс для Андрея Лунина наконец-то дебютировать в составе "Реала" в Ла Лиге. Итальянец прямо заявил, что украинский вратарь выйдет в основе в воскресной игре. Соперник будет то, что нужно – "Атлетико", который все еще ведет борьбу за пьедестал. Игра начнется 22:00.
Тоттенхэм сделал большой подарок для Манчестер Сити
В Англии играют 36 тур. В центральном матче субботы встречались "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". В начале второго тайма Сон вывел шпоры вперед, но Луис Диаз выровнял положение. Вот только вырвать победу команде Клоппа не удалось – ничья 1:1. Ливерпуль вышел на первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, но уже сегодня "Манчестер Сити" может оторваться на три очка. Если обыграет "Ньюкасл", конечно. "Тоттенгэм" отстает от идущего четвертым "Арсенала" всего на один балл.
МЮ позорно упустил шанс на Лигу Чемпионов
На самом деле и к игре с "Брайтоном" манкунианцы, мягко говоря, не были фаворитами в борьбе за четвертое место. Но этот матч превзошел все ожидания. МЮ проиграл 0:4. Героем стал Леандро Троссар, изрядно разыгравшийся к концу сезона. Он забил сам и дважды ассистировал партнерам. МЮ осталось сыграть только один матч, а его отставание от "Арсенала" составляет пять очков. Между тем "Челси" не выиграл третий матч подряд. "Вулверхэмптон" забил спасательный второй мяч на 90+7-м (Коади), ничья 2:2 в итоге.
Барселона одержала победу на характере
Каталонцы встречались с "Бетисом", ведущим борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Ансу Фати открыл счет на 76-й минуте, но уже через три оборота секундной стрелки Марк Бартра восстановил равновесие. Казалось, все идет к ничьей, но на 90+4 Альба с паса Алвеса принес каталонцам три очка. "Барселона" оторвалась от "Севильи" на пять очков, а от "Атлетико" на восемь, правда, у команды Хави на игру больше.
О наших за границей
Роман Яремчук вышел на замену на 73-й минуте в матче "Бенфики" против "Порту". Его команда пропустила единственный в игре мяч на 90+4 и официально вручила конкуренту чемпионство. Артем Фаворов своим голом спас "Академию Пушкаша" от поражения в игре с "Дебреценом". Команда украинца идет на втором месте в чемпионате Венгрии. Роман Зозуля вышел на замену на исходе второго тайма и не спас "Фуэнлабраду" от поражения в игре с дублем "Реала Сосьедад" - 1:2. Команда украинского форварда упустила шансы на спасение и вылетела в третий дивизион.
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