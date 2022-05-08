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Россияне нанесли авиаудар по школе в Луганской области, погибли десятки людей

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Очередной акт геноцида, совершенный армией рф

Россияне нанесли авиаудар по школе в Луганской области, погибли десятки людей

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Российская армия в субботу, 7 мая, нанесла авиаудар по школе в селе Белогоровка Луганской области, в бомбоубежище которой находилось около 90 людей.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, эвакуировали из-под завалов 30 человек. Среди них семь раненых. По словам Гайдая, скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли.

"Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем... Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", - отметил Гайдай.

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В статье: война с Россией
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