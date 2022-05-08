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Работает Байрактар. ВСУ уничтожили три российских катера с личным составом у острова Змеиный

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На чужой территории вам не рады!

Работает Байрактар. ВСУ уничтожили три российских катера с личным составом у острова Змеиный

фото з відкритих джерел

Новина українською

Вооруженные Силы Украины уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Об этом сообщает ОК "Юг".

Удары были нанесены "Байрактаром". Больше не смогут выйти в море два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор". Еще один "Раптор" был существенно поврежден.

Также известно, что после бомбардировок погибли 46 российских солдат. О количестве раненых речь не идет.

Напомним, что украинский остров Змеиный был захвачен оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. На данный момент контроль на территории осуществляется российскими захватчиками, однако они терпят постоянные потери в технике и живой силе из-за постоянных бомбардировок украинскими войсками.

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В статье: война с Россией Байрактар
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