Работает Байрактар. ВСУ уничтожили три российских катера с личным составом у острова Змеиный

Вооруженные Силы Украины уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Об этом сообщает ОК "Юг".

Удары были нанесены "Байрактаром". Больше не смогут выйти в море два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор". Еще один "Раптор" был существенно поврежден.

Также известно, что после бомбардировок погибли 46 российских солдат. О количестве раненых речь не идет.

Напомним, что украинский остров Змеиный был захвачен оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. На данный момент контроль на территории осуществляется российскими захватчиками, однако они терпят постоянные потери в технике и живой силе из-за постоянных бомбардировок украинскими войсками.