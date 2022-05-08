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Зеленский: Визит Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом

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И полезным для самого американского президента

Зеленский: Визит Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением, что визит президента США Джо Байдена был бы важным сигналом:

“Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации. Это наш союзник. Это будет очень важный сигнал. Это было бы хорошо и для самого Байдена, ведь он президент страны, которая нас поддерживает”, - сказал Зеленский.

Также Гарант украинской Конституции напомнил, что в Киев уже приезжал лидер другого крупного союзника Украины – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Источник:
Fox News

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