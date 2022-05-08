Зеленский: Визит Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением, что визит президента США Джо Байдена был бы важным сигналом:

“Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации. Это наш союзник. Это будет очень важный сигнал. Это было бы хорошо и для самого Байдена, ведь он президент страны, которая нас поддерживает”, - сказал Зеленский.