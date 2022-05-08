Зеленский: Визит Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом
И полезным для самого американского президента
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением, что визит президента США Джо Байдена был бы важным сигналом:
“Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации. Это наш союзник. Это будет очень важный сигнал. Это было бы хорошо и для самого Байдена, ведь он президент страны, которая нас поддерживает”, - сказал Зеленский.
Также Гарант украинской Конституции напомнил, что в Киев уже приезжал лидер другого крупного союзника Украины – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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