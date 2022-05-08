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Великобритания предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов

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Чтобы быстрее победить россиян

Великобритания предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания предоставит очередную помощь Украине в борьбе против оккупантов. Сумма следующего этапа военной поддержки составит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов). Об этом сообщают Reuters и The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.

В этот пакет будут входить контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS, приборы ночного видения и другое военное оснащение.

Отметим, что это самая большая помощь от Британии другой стране после войн в Ираке и Афганистане. Также эта сумма вдвое превышает предварительные обязательства Великобритании перед Украиной. Эти средства будут поступать из резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

В конце мая Джонсон проведет встречу с представителями ведущих оборонных компаний для согласования плана увеличения производства оружия для помощи Украине. Премьер-министр Великобритании также заявил, что агрессия путина угрожает миру не только в Украине, но и во всей Европе.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
Reuters

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