Великобритания предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов
Чтобы быстрее победить россиян
Getty Images / Global Images Ukraine
Великобритания предоставит очередную помощь Украине в борьбе против оккупантов. Сумма следующего этапа военной поддержки составит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов). Об этом сообщают Reuters и The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Бориса Джонсона.
В этот пакет будут входить контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS, приборы ночного видения и другое военное оснащение.
Отметим, что это самая большая помощь от Британии другой стране после войн в Ираке и Афганистане. Также эта сумма вдвое превышает предварительные обязательства Великобритании перед Украиной. Эти средства будут поступать из резерва на случай чрезвычайных ситуаций.
В конце мая Джонсон проведет встречу с представителями ведущих оборонных компаний для согласования плана увеличения производства оружия для помощи Украине. Премьер-министр Великобритании также заявил, что агрессия путина угрожает миру не только в Украине, но и во всей Европе.
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