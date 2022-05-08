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росСМИ заявили, что командир 36 бригады Баранюк оказался в плену, пытаясь выйти из Мариуполя

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У защитников Мариуполя закончились боеприпасы

росСМИ заявили, что командир 36 бригады Баранюк оказался в плену, пытаясь выйти из Мариуполя

Getty Images

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Российский пропагандистский сайт "РИА Новости" заявляет, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе в апреле и "дали показания".

По утверждению российских пропагандистов, "высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков – оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") и уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе".

Напомним, в начале апреля украинские военные из состава 36 бригады морской пехоты предприняли попытку прорыва с Мариуполя в сторону Запорожья, но было атакованы российскими войсками. Причина такого отчаянного шага - нехватка боеприпасов и продовольствия.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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