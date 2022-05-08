Госсекретарь США: путин пытается исказить историю, чтобы оправдать жестокую войну против Украины
Считает, что украинцы воплощают дух победителей во Второй мировой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Госсекретарь США Энтони Блинкен в канун 77-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе высказался о нынешней войне в Украине:
“Сегодня в Европе снова бушует война, и мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победа союзников над нацистами должна почитаться как проявление коллективного героизма и самопожертвования.
Президент gутин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Владимир Зеленский и храбрый народ Украины воплощают сегодня дух тех, кто одержал победу во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе”, – сказал Блинкен.
Напомним, что в то время как цивилизованный мир чествует 8-9 мая День памяти и примирения, вспоминая десятки миллионов жертв Второй мировой войны, россия 9 мая устраивает "дни победы" с призывом "можем повторить".
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