Госсекретарь США Энтони Блинкен в канун 77-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе высказался о нынешней войне в Украине:

“Сегодня в Европе снова бушует война, и мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победа союзников над нацистами должна почитаться как проявление коллективного героизма и самопожертвования.

Президент gутин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Владимир Зеленский и храбрый народ Украины воплощают сегодня дух тех, кто одержал победу во Второй мировой войне. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе”, – сказал Блинкен.