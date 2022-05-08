ВСУ отошли с Попасной на более укрепленные позиции, которые были подготовлены заранее. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, артиллерия. Там разрушены все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились раньше", - сказал он.

Также Гайдай рассказал, что сейчас продолжаются тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горной общины, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Екатериновка, Золотое-4.