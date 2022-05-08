Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей

На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты продолжают принудительную мобилизацию жителей. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Для пополнения личного состава россияне на территории Херсонской области ищут кандидатуры. Указывают, что набирают для службы в народной милиции. Основных претендентов находят среди лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях области.

Также оккупанты используют здания этих пенитенциарных заведений для ремонта техники, а также заключенных для различных работ (рытье траншей, очистку городов от завалов).

Также создаются лагеря для подготовки мобилизованных. Там они учатся обращаться с оружием и занимаются на боевых тренировках. В этих лагерях проходят подготовку следующие когорты населения: