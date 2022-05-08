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Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей

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Используют украинцев против своих же

Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей

фото из открытых источников

Новина українською

На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты продолжают принудительную мобилизацию жителей. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Для пополнения личного состава россияне на территории Херсонской области ищут кандидатуры. Указывают, что набирают для службы в народной милиции. Основных претендентов находят среди лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях области.

Также оккупанты используют здания этих пенитенциарных заведений для ремонта техники, а также заключенных для различных работ (рытье траншей, очистку городов от завалов).

Также создаются лагеря для подготовки мобилизованных. Там они учатся обращаться с оружием и занимаются на боевых тренировках. В этих лагерях проходят подготовку следующие когорты населения:

  • добровольно и принудительно мобилизованное гражданское население мужского пола из оккупированного Крыма и так называемых “л/днр”;
  • добровольно (приверженцы "русского мира") и принудительно мобилизованное гражданское население Херсонской области;
  • "амнистированные" представители преступного мира, отбывавшие наказание в исправительных колониях ВТО Крыма и ОРДЛО.
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В статье: война с Россией
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Источник:
sprotyv.info

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