Россияне проводят принудительную мобилизацию жителей Запорожской и Херсонской областей
Используют украинцев против своих же
фото из открытых источников
На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты продолжают принудительную мобилизацию жителей. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
Для пополнения личного состава россияне на территории Херсонской области ищут кандидатуры. Указывают, что набирают для службы в народной милиции. Основных претендентов находят среди лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях области.
Также оккупанты используют здания этих пенитенциарных заведений для ремонта техники, а также заключенных для различных работ (рытье траншей, очистку городов от завалов).
Также создаются лагеря для подготовки мобилизованных. Там они учатся обращаться с оружием и занимаются на боевых тренировках. В этих лагерях проходят подготовку следующие когорты населения:
- добровольно и принудительно мобилизованное гражданское население мужского пола из оккупированного Крыма и так называемых “л/днр”;
- добровольно (приверженцы "русского мира") и принудительно мобилизованное гражданское население Херсонской области;
- "амнистированные" представители преступного мира, отбывавшие наказание в исправительных колониях ВТО Крыма и ОРДЛО.
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