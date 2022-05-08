Клопп: У нас есть еще матчи. Нам нужно продолжать работать

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о ничьи с "Тоттенхэмом" (1:1) в 36-м туре АПЛ:

"Я очень доволен игрой и горжусь характером, который продемонстрировали мои футболисты в матче против невероятно хорошего соперника с планом на игру. Некоторые вещи мы выполнили на лучшем уровне, чем раньше. В частности, контрпрессинг был выдающимся. Но они забили гол, и нам пришлось сохранять. спокойствие и повышать давление, а это серьезный вызов, но мы сделали это и сравняли счет.

Очевидно, это не тот результат, которого мы хотели, но сама игра была той, которую я хотел, потому со мной все хорошо. Невероятно тяжело играть против соперника с футболистами и тренером мирового класса, когда у них была неделя на подготовку, а мы играем каждые три дня.

Не думайте, что в нашей раздевалке все летало. У нас есть еще матчи. Нам просто нужно продолжать работать", – сказал Клопп.