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Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги очередных суток борьбы против российских оккупантов.

За 24 часа были убиты 400 российских солдат, а также уничтожены 94 единицы техники, в том числе 28 ББМ и 27 автомобилей.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – ликвидировано около 25500 (+400 за последние сутки),
  • танков ‒ 1130 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),
  • артиллерийских систем – 509,
  • РСЗО - 179 (+7),
  • средства ПВО - 86(+2),
  • самолетов – 199,
  • вертолетов – 156 (+1),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27),
  • корабли/катера – 12 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19),
  • специальная техника – 39 (+1),
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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