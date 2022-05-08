Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ
Чем больше, тем лучше!
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги очередных суток борьбы против российских оккупантов.
За 24 часа были убиты 400 российских солдат, а также уничтожены 94 единицы техники, в том числе 28 ББМ и 27 автомобилей.
В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – ликвидировано около 25500 (+400 за последние сутки),
- танков ‒ 1130 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),
- артиллерийских систем – 509,
- РСЗО - 179 (+7),
- средства ПВО - 86(+2),
- самолетов – 199,
- вертолетов – 156 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27),
- корабли/катера – 12 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19),
- специальная техника – 39 (+1),
- крылатые ракеты – 92 (+2).
Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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