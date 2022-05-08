Сельсовет Чернобаевки отказался от сотрудничества с оккупантами

В известном селе Чернобаевка Херсонской области сотрудники сельского совета отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Такая информация опубликована на странице громады в Фейсбуке.

"Сотрудники Чернобаевского сельского совета отказались от сотрудничества, покинули захваченное административное помещение, работаем дистанционно", - говорится в сообщении.

Сотрудники сельского совета отметили, что российские оккупанты назначили "главой администрации Чернобаевской территориальной громады" Юрия Турулева, его представил депутат сельского совета Назарий Ковальчук. Известно, что ранее Турулев возглавлял херсонскую автостанцию.

Ранне сообщалось, что Чернобаевский сельский председатель находится в тяжелом состоянии в больнице, а его заместителя похитили российские военные.