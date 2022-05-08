Президент Зеленский записал мощное видеообращение в разрушенной Бородянке
Оно приурочено к дню памяти погибших во Второй мировой войне
ОП
Президент Владимир Зеленский в Бородянке на Киевщине записал видеообращение ко дню памяти погибших во Второй мировой войне:
"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине! Ни одно зло не сможет укрыться в бункере!", - сказал Президент.
Украинский лидер также провел параллели между Украиной и Второй мировой, между разными странами и украинскими городами.
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Источник:Инстаграм Зеленского
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