Президент Зеленский записал мощное видеообращение в разрушенной Бородянке

Президент Владимир Зеленский в Бородянке на Киевщине записал видеообращение ко дню памяти погибших во Второй мировой войне:

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине! Ни одно зло не сможет укрыться в бункере!", - сказал Президент.