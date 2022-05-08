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Президент Зеленский записал мощное видеообращение в разрушенной Бородянке

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Оно приурочено к дню памяти погибших во Второй мировой войне

Президент Зеленский записал мощное видеообращение в разрушенной Бородянке

ОП

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Президент Владимир Зеленский в Бородянке на Киевщине записал видеообращение ко дню памяти погибших во Второй мировой войне:

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине! Ни одно зло не сможет укрыться в бункере!", - сказал Президент.

Украинский лидер также провел параллели между Украиной и Второй мировой, между разными странами и украинскими городами.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский в Бородянке на Киевщине записал видеообращение ко дню памяти погибших во Второй мировой войне и напомнил главному агрессору Владимиру Путину что его бункер не спасет. Источник: видеообращение Зеленского Прямая речь Зеленского: "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно жестоко. Без восклицания а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине". Детали: Президент рассказал как Россия пытается реконструировать Вторую мировую а также превзойти "учителя" стать величайшим злом в истории человечества. Зеленский напомнил что "ни одно зло не сможет укрыться в бункере". Украинский лидер также провел параллели между Украиной и Второй мировой между разными странами и украинскими городами. Президент заверил что зима которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая завершится ее растопит украинское солнце
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