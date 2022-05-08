россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма - ФОТО

Спутник зафиксировал стягивание зенитно-ракетных сил российской армии на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области.

На снимках, которые есть в распоряжении журналистов, заметно увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - цитируют "Схемы", опубликовавшие снимки, военного эксперта.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили 365 единиц РСЗО и средств ПВО армии РФ.