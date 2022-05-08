За последние сутки россияне атаковали Одесскую область 18 ракетами

За последние сутки по территории Одесской области было запущено 18 ракет.

Вчера, 7 мая, спикер главы ОВА Олег Братчук заявил, что россияне атаковали Одессу со стратегических бомбардировщиков. Две ракеты попали в уже разрушенную взлетно-посадочную полосу аэропорта, еще четыре – в другую инфраструктуру. Была повреждена мебельная фабрика.

Также ночью была атака еще восемью снарядами. С двумя справились ПВО, однако шесть попали в цель, в том числе и в частные дома. Есть пострадавшие среди гражданских жителей.

Сегодня, 8 мая, еще две российские ракеты прилетели в Одесскую область, однако о последствиях ударов неизвестно.