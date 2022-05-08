За последние сутки россияне атаковали Одесскую область 18 ракетами
Хотят уничтожить все даже на большом расстоянии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За последние сутки по территории Одесской области было запущено 18 ракет.
Вчера, 7 мая, спикер главы ОВА Олег Братчук заявил, что россияне атаковали Одессу со стратегических бомбардировщиков. Две ракеты попали в уже разрушенную взлетно-посадочную полосу аэропорта, еще четыре – в другую инфраструктуру. Была повреждена мебельная фабрика.
Также ночью была атака еще восемью снарядами. С двумя справились ПВО, однако шесть попали в цель, в том числе и в частные дома. Есть пострадавшие среди гражданских жителей.
Сегодня, 8 мая, еще две российские ракеты прилетели в Одесскую область, однако о последствиях ударов неизвестно.
Популярное сейчас
- Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ
- ВСУ отошли с Попасной на более укрепленные позиции
- Сборная Украины проведет товарищеские матчи с середняками чемпионатов Италии и Хорватии – Источник
- Источник: Медведчук надеется "передать" часть своего имущества Суркису-старшему
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 00:00 Украинские В Херсонской области массово горят леса. российские оккупанты запрещают тушить пожары
- 23:40 Украинские Арестович: По острову Змеиный нанесли удар, утопили там "Сарну", но "Макаров" не утопили
- 23:21 Украинские Резников: лавров - красавчик. Благодаря ему, поставки оружия из Израиля - почти решенный вопрос