В Киев прибыл с визитом премьер-министр Хорватии
Чиновник встретится с Зеленским и Шмигалем
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В Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман. Об этом сообщил хорватский правительственный портал.
Пленкович прибыл в Киев утром 8 мая. Здесь запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стеефанчуком.
Как сообщают, на встречах планируется обсуждать последствия российской агрессии для Украины, дальнейшую поддержку со стороны Хорватии и продвижение Украины на пути в ЕС.
Также в Киев вернулась посол Хорватии в Украине Аника Джамич, в дальнейшем она останется в столице.
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