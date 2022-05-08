В Киев прибыл с визитом премьер-министр Хорватии

В Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман. Об этом сообщил хорватский правительственный портал.

Пленкович прибыл в Киев утром 8 мая. Здесь запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стеефанчуком.

Как сообщают, на встречах планируется обсуждать последствия российской агрессии для Украины, дальнейшую поддержку со стороны Хорватии и продвижение Украины на пути в ЕС.

Также в Киев вернулась посол Хорватии в Украине Аника Джамич, в дальнейшем она останется в столице.