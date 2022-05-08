Россияне нанесли ещё один авиаудар по Одессе
Информации о пострадавших пока нет
Фото: Суспільне Одеса
Российские войска нанесли новый удар по Одесскому региону.
По предварительной информации, по городу было выпущено три ракеты. Один объект точно удалось сбить над городом. Также очевидцы сообщают, что российские войска нанесли удар по области. Подробностей пока нет.
Ранее мы сообщали, что за последние сутки
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