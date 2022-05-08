  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне нанесли ещё один авиаудар по Одессе
В тренде

Россияне нанесли ещё один авиаудар по Одессе

Общие новости
(1 голосов)

Информации о пострадавших пока нет

Россияне нанесли ещё один авиаудар по Одессе

Фото: Суспільне Одеса

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли новый удар по Одесскому региону.

По предварительной информации, по городу было выпущено три ракеты. Один объект точно удалось сбить над городом. Также очевидцы сообщают, что российские войска нанесли удар по области. Подробностей пока нет.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки россияне атаковали Одессу и область 18 ракетами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде